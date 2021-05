Calciomercato Atalanta, operazione alla Gomez? Due top club di Serie A sulle tracce di Ilicic

Rebus sloveno.

Josip Ilicic ed il dribbling: connubio perfetto. Devastante nello stretto, agile palla al piede. Talento puro, scovato dall’allora patron del Palermo, Maurizio Zamparini, che lo vide giocare in un preliminare di Europa League in cui i rosanero affrontarono il Maribor a viso aperto, risultando vincitori al termine della doppia sfida.

L’ex presidente del team siciliano acquistò i cartellini dei tre sloveni che spiccarono maggiormente per doti tecnico-tattiche: Arm Bačinović, Josip Ilicic e, successivamente, Siniša Anđelković.

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport“, l’avventura del classe 1988 con la maglia dell’Atalanta potrebbe essere giunta ai titoli di coda. Lo sloveno è il giocatore più pagato dalla Dea e, pertanto, la società – dato che Ilicic non sembra essere più in cima alle gerarchie di Gasperini – potrebbe optare per una cessione a titolo definitivo.

Il Milan di Stefano Pioli sembrerebbe essere in pole per l’acquisto del cartellino dell’ex attaccante di Palermo e Fiorentina. Il distacco tra le parti è però ancora tangibile in quanto l’Atalanta vorrebbe optare per un’operazione alla Papu Gomez ( ceduto per 7.5 milioni al Siviglia). Il club rossonero, dall’altra parte, non è disposto a mettere sul piatto una cifra così onerosa.

Sullo sfondo si muove, invece, anche la Lazio del patron Lotito che però potrebbe avere diversi problemi nell’ingaggio dello sloveno, ben sopra il tetto standard stabilito per i propri tesserati. Seguiranno aggiornamenti..

