Bologna-Milan, probabili formazioni: Pulisic, Reijnders e Loftus Cheek al debutto

La sfida tra Bologna e Milan è in programma alle ore 20:45 allo Stadio "Renato Dall'Ara": probabili formazioni e dove vedere la gara in tv.

Il Milan fa il suo esordio in campionato. Alle ore 20:45, allo Stadio "Renato Dall'Ara", gli uomini di Stefano Pioli affronteranno in trasferta il Bologna di Thiago Motta nel match che chiuderà la prima giornata del campionato di Serie A. Se i rossoneri nel corso della sessione estiva di calciomercato hanno in parte rivoluzionato l'organico a disposizione di Pioli, anche grazie ai soldi incassati dalla cessione di Sandro Tonali al Newcastle, i padroni di casa hanno di recente perso Marko Arnautović, approdato alla corte di Simone Inzaghi all'Inter per una cifra che si aggira attorno ai dieci milioni di euro, bonus compresi.