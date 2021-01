Bologna-Milan, Pioli ritrova Calhanoglu: il turco pronto per la trasferta emiliana?

Il Milan in vista della sfida di Bologna recupera uno dei suoi migliori uomini ossia Hakan Calhanoglu.

I rossoneri apriranno il girone di ritorno di Serie A in casa dei felsinei, la buona notizia per mister Pioli è la guarigione dal coronavirus del turco che potrebbe rientrare tra i convocati. Di seguito il comunicato ufficiale del club di Via Aldo Rossi.

“AC Milan comunica che Hakan Çalhanoğlu è risultato negativo al tampone molecolare. Il giocatore nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche previste dal protocollo per la ripresa dell’attività agonistica”.