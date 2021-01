Benevento-Milan, Sconcerti: “Onore alla squadra di Inzaghi, c’è una cosa dei rossoneri che non mi convince”

Il Milan inizia il 2021 esattamente aveva chiuso il 2020: con una grande vittoria.

Carattere, spirito di sacrificio e mentalità sono stati i tre ingredienti decisivi per il successo maturato a Benevento. La formazione di Stefano Pioli ha giocato, infatti, quasi tutta la partita in dieci uomini a causa dell’espulsione del giovane e talentuoso Sandro Tonali per via di una brusca entrata.

Tre punti d’oro, che dovrebbero dare ancor più consapevolezza e forza al team rossonero, che nonostante gli infortuni e le grandi assenze continua a vincere e convincere. Tuttavia, Mario Sconcerti, ai microfoni del portale ‘Calciomercato.com’, ha sottolineato una lieve flessione del club del patron Paolo Scaroni.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Ieri contro il Benevento mi ha colpito la frequenza con cui la squadra di Inzaghi andava al tiro. La partita è rimasta aperta fino alla fine. E anche stavolta il Milan si è aperto la strada per la vittoria con un rigore. Non discuto sulla correttezza o meno del rigore, ma sul fatto che è così che la squadra di Pioli si porta avanti. Ma va reso comunque onore a questa squadra che ha vinto anche senza Ibrahimovic, Theo Hernandez, Bennacer e Saelemaekers“.