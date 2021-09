Sullo: “Non vinci perché ti chiami Messina, vinci se fai il Messina”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico dell'Acr Messina al termine della sfida contro la Virtus Francavilla

Prima vittoria in campionato per l'Acr Messina. Un successo, quello conquistato dalla compagine siciliana contro la Virtus Francavilla, centrato grazie alla rete messa a segno al minuto 56 da Ante Vukusic. Intervenuto in conferenza stampa al termine della gara valevole per la quarta giornata del Girone C di Serie C, il tecnico Salvatore Sullo ha analizzato la prestazione offerta dalla sua squadra fra le mura amiche dello Stadio "Franco Scoglio".

"Vorrei ragionare per come sono io: non mi è mai pesato il risultato, che è sempre stata una conseguenza. Ma devo fare capire ai miei ragazzi che il risultato non è l'obiettivo, ma è solo la conseguenza di quello che si fa. Nell'ultimo quarto d'ora si è denotata questa voglia di vincere che ci ha portato ad indietreggiare anziché avanzare e non deve più succedere. La vittoria è stata comunque meritata - ha spiegato il tecnico dell'Acr Messina -, contro una buona squadra che poteva pareggiare. Ma quando sei compatto e sei squadra anche l'episodio ti va a favore, così come ci è andato contro a Monopoli. Oggi è andata bene perché abbiamo dato il 100%, a Monopoli invece forse il 95%. Gestire la partita è una parola che odio, bisogna trovare una situazione diversa per portare in porto la partita. Eravamo con un uomo in più, perché da noi gioca pure il portiere e la squadra avversaria non può mai prendere la palla. Se dobbiamo trovare dove migliorare questa partita ci dice che è lì che dobbiamo farlo".

"La vittoria è merito dei ragazzi, nell’ultima settimana non abbiamo potuto fare allenamenti approfonditi. Questa è una squadra totalmente nuova, i calciatori sono in gruppo da 15 giorni. E’ normale avere dei passaggi a vuoto, che devono essere analizzati, e questo avviene quando hai dei ragazzi seri. Abbiamo vinto una partita e siamo alla quarta giornata, il campionato è lungo. Abbiamo molta qualità in squadra ancora inespressa ma vanno sistemate alcune cose, dobbiamo trovare una casa dove poterci allenare. Non vinci perché ti chiami Messina, vinci se fai il Messina. Noi siamo di passaggio, quello che resta è l’ACR Messina, se qualcuno ha a cuore questo club spero possa darci una mano", ha concluso.