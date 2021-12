Serie D, Fc Messina senza pace: lascia il presidente Rocco Arena. L’annuncio

Il presidente Rocco Arena ha scelto di lasciare il FC Messina: ad annunciarlo è stato l'amministratore delegato Carmelo Santoro

Anche il Fc Messina è senza pace . Il presidente Rocco Arena , infatti, ha scelto di rassegnare le proprie dimissioni. Ad annunciarlo è stato l'amministratore delegato Carmelo Santoro : "Ho preso atto del disimpegno del massimo dirigente, che ha riferito di non essere più in grado di finanziare la società - ha dichiarato Santoro, come riportato da 'Messina Sportiva' -. Nelle ultime ore è arrivata anche la rinuncia di una cordata che sembrava pronta a subentrare. Cerchiamo una soluzione diversa e lavoriamo comunque per concludere la stagione. Ho l’obbligo di fare il possibile per preservare il titolo sportivo e gli interessi dei creditori con cui dobbiamo ancora onorare degli impegni".

In estate, il club giallorosso aveva presentato, a pochi minuti dalla scadenza, la domanda per essere ripescato in Serie C dopo aver vinto i playoff del Girone I. La società puntava a prendere il posto del Gozzano, che ha rinunciato all'iscrizione nonostante il primo posto in campionato. Tuttavia, la domanda d'iscrizione non è stata ritenuta regolare. E dal possibile salto di categoria, il Messina si trova oggi in zona playout in Serie D.