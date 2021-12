Serie D, FC Messina: il club peloritano escluso dalla campionato LND. I dettagli

L'FC Messina rinuncia alla gara interna col Giarre e saluta di fatto il campionato di Serie D. Si tratta, della seconda rinuncia consecutiva dopo quella contro la Cavese. Attesa per lunedì l'ufficialità dall'LND sulle sorti del club peloritano

Con le casse sempre più vuote e in assenza di fondi per sostenere la trasferta, il club, ha dunque deciso di non partire verso la Campania. Un forfait che, verosimilmente, costerà alla squadra l'esclusione dal torneo di Serie D in virtù dell'articolo 53 delle Norme Organizzative Interne della Federcalcio che prevede infatti l'esclusione di una squadra dopo la seconda rinuncia.