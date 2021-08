Serie C, ripescaggi: respinto il ricorso dell’FC Messina, Lega Pro al Picerno

Nulla da fare per l'FC Messina che ha visto respinto il ricordo presentato al Collegio di Garanzia del CONI . La Sicilia sarà quindi rappresentata in Lega Pro da Palermo, Catania ed ACR Messina nel prossimo campionato di Serie C 2021-2022

La Sicilia sarà rappresentata in Lega Pro dalla da Palermo, Catania ed ACR Messina. Nulla da fare per l'FC Messina che non disputerà il prossimo campionato di Serie C 2021-2022. Nel corso dell'udienza tenutasi questa mattina presso la sede del CONI, il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto il procedimento presentato dal club giallorosso.

La squadra siciliana, che attraverso il ricorso presentato alla giustizia sportiva chiedeva riammissione in Serie C a discapito dell’AZPicerno, dopo il dibattimento odierno, a cui ha preso parte l’Avv. Luis Vizzino, ha visto il respingimento da parte del Collegio di Garanzia, decretato a proprio sfavore. A proprio carico anche il pagamento delle spese giudiziarie.