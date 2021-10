Serie C-Girone C, ACR Messina-Monterosi Tuscia: le probabili formazioni del match

Alle ore 17:00 presso il "Franco Scoglio" di Messina andrà in scena il match valido per l'ottava giornata di Serie C

L'ACR Messina sfida il MonterosiTuscia per tentare di scavalcare gli stessi nella classifica del Girone C di Serie C. I peloritani si trovano, attualmente, al sedicesimo posto con cinque punti mentre la formazione ospite è collocata un gradino sopra rispetto ai giallorossi con due punti in più. Per gli uomini di Sullo sarà un test importante per dare una scossa dopo tre sconfitte consecutive. Di seguito, le probabili formazioni del match.

MESSINA (4-4-2): Lewandowski; Morelli, Mikulic, Carillo, Sarzi Puttini; Russo, Fofana, Damian, Catania; Adorante, Vukusic.

A disp.: Fusco, Celic, Fantoni, Gonçalves, Rondinella, Fazzi, Konate, Baldé, Busatto, Distefano, Milinkovic.

All.: Sullo.

MONTEROSI (3-5-2): Borghetto; Piroli, Mbende, Rocchi; Adamo, Franchini, Di Paolantonio, Parlati, Cancellieri; Polidori, Costantino.

A disp.: Alia, Buono, Ferri, Luciani, Verde, Nasini, Tonetto, Marcianò, Sdaigui, Basile, Buglio, Caon.

All.: D'Antoni.

Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano (Lenza-Marchetti).

Quarto Ufficiale: ufficiale Vittorio Emanuele Teghille di Collegno.