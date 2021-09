Serie C-C, ACR Messina-Virtus Francavilla: le probabili formazioni del match

Le probabili scelte del coach Sullo e del tecnico Taurino

L'ACR Messina torna a giocare al "Franco Scoglio" contro la Virtus Francavilla. Il match - valido per la quarta giornata del Girone C di Serie C - è in programma per questo pomeriggio alle ore 14.30. Di seguito dubbi e scelte di formazione dei due tecnici Sullo e Taurino.