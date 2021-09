Serie C-C, ACR Messina: peloritani al “Franco Scoglio” contro la Virtus Francavilla

L'ACR Messina del tecnico Sullo potrà riabbracciare i propri tifosi in occasione del match contro la Virtus Francavilla

L' ACR Messina torna a casa. La squadra del tecnico Sullo è stata costretta a disputare il derby casalingo contro il Palermo lontana dalle mura amiche del "Franco Scoglio" reo inagibilità di quest'ultimo. Domenica i peloritani ospiteranno la Virtus Francavilla con l'obiettivo di conquistare i primi tre punti in campionato della stagione. La compagine giallorossa ha, infatti, totalizzato due pareggi contro Paganese e Palermo ed una sconfitta contro la capolista Monopoli .

E', dunque, arrivato il momento di invertire il trend e il team targato Sullo potrà anche contare sul decisivo apporto portato in dote dalla tifoseria messinese. "E' scattata la prevendita pur con posti limitati a causa delle restrizioni anti-Covid: 1275 posti in Curva Sud, 250 in Tribuna Centrale A e 200 nel settore ospiti", si legge sul noto quotidiano "Il Giornale di Sicilia".