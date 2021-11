Serie C, ACR Messina: una positività al Coronavirus, si tratta di un calciatore

Riscontrato un caso di Coronavirus, all'interno del gruppo squadra dell'ACR Messina. Un calciatore del club giallorosso è risultato positivo dopo i test effettuati nelle scorse ore. Attiavati immediatamente i protocolli anti Covid-19 di rito

Dopo le accese polemiche del tecnico dell' ACR Messina , Eziolino Capuano , nel post-gara del match perso d contro il Catanzaro , a preoccupare il club siciliano sono le condizioni di salute in seno alla compagine giallorossa. Sui canali di riferimento della società peloritana è infatti apparsa una nota attravrso la quale il club ha comunicato la positività al Coronavirus di componente del gruppo squadra - nella fattispecie un calciatore -, a seguito di un un ciclo di tamponi effettuato nel corso delle scorse ore. Di seguito la nota della società giallorossa.

"L’ACR Messina comunica che il ciclo di tamponi effettuato ha dato esito positivo per un componente del gruppo squadra: si tratta di un calciatore, asintomatico. I test molecolari e sierologici a cui sono stati sottoposti i restanti membri del gruppo squadra, staff tecnico e dirigenziale hanno dato tutti esito negativo. Si ringrazia il Commissario per l’emergenza Covid, il prof. Alberto Firenze, l’ASP di Messina, con i dottori Enzo Picciolo, Monica Mondello e Giada Lo Piano per il supporto dato.