Serie C, ACR Messina-Campobasso 2-0: Adorante e Gonçalves decidono il match

I siciliani conquistano tre punti importanti nella sfida casalinga contro il Campobasso

L'ACR Messina trionfa per 2-0 nel match interno contro il Campobasso. Tre punti fondamentali quelli conquistati dalla compagine giallorossa nel confronto casalingo che ha visto quest'ultima mettere k.o la formazione molisana. Il tutto in seguito ad un primo tempo praticamente perfetto da parte dei padroni di casa, che hanno avuto un atteggiamento estremamente propositivo premiato dai due gol siglati tra il 35' e il 45', rispettivamente da Adorante e Gonçalves. Un doppio colpo troppo forte da incassare per gli ospiti, che nella seconda frazione di gioco non sono riusciti a ribaltare il parziale e a recuperare lo svantaggio. Tre punti che proiettano il Messina al sedicesimo posto della classifica, scavalcando così Latina e Potenza e portandosi a tre lunghezze di distanza dallo stesso Campobasso.