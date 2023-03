Monterosi-ACR Messina, Raciti: “Brutto primo tempo. Ci abbiamo provato, ok il punto”

“Nel primo tempo è stata la classica partita di serie C: brutta, noiosa e scorbutica. non abbiamo fatto bene. Non sono soddisfatto perché non siamo riusciti a palleggiare anche in superiorità numerica nella nostra metà campo. C’era un po’ di frenesia. C’è qualcosa da correggere, dobbiamo migliorare. Nel secondo tempo ci siamo ripresi, abbiamo subito il gol proprio quando avevamo iniziato a giocare. Non ci siamo persi d’animo e abbiamo cambiato subito marcia, ci siamo messi nella loro metà campo, trovando il gol dell’1-1. Alla fine potevamo anche ottenere qualcosa in più e c’è rammarico. Sono molto soddisfatto dal punto di vista caratteriale. Sono contento per il punto, su un campo difficile, in uno scontro diretto che volevamo vincere ma siamo riusciti a non perdere, che è fondamentale. Usciamo con la consapevolezza di avere dato tutto. Ci abbiamo provato ma è andata così”.