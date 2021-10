Messina, Sullo verso l’esonero: il confronto con la società e le opzioni. Le ultime

Dopo quattro insuccessi consecutivi l'attuale tecnico del Messina rischia il posto sulla panchina dei siciliani

Decisive le prossime ore per conoscere il futuro di Salvatore Sullo . Il tecnico del Messina è costretto a raffrontarsi con la quarta sconfitta consecutiva della sua squadra nel campionato di Serie C , con l'ultimo insuccesso maturato nell'impegno casalingo contro il Monterosi che sta facendo non poco riflettere la dirigenza siciliana. Quest'ultima - secondo quanto riportato da LaCasaDiC - sembrerebbe aver optato per l'esonero dell'allenatore napoletano, orientando il futuro della panchina su altri profili che possano risollevare la compagine messinese in seguito a tale momento di difficoltà.

Il direttore generale del Messina Lo Monaco e tutto il suo staff dirigenziale vorrebbero dunque dare una scossa a tutto l'ambiente giallorosso, anche se la strada non sembra ancora del tutto tracciata. Nel corso della mattinata odierna, infatti, avverrà un confronto che - secondo le ultime indiscrezioni - dovrebbe coinvolgere anche tutto il gruppo squadra, in ragione ad una decisione certamente importante per il prosieguo stagionale del Messina. I passi indietro fatti dal punto di vista del gioco e delle prestazioni non sono evidentemente piaciuti alla società, che adesso chiede un cambio di marci a a tutto l'ambiente per uscire dalla crisi di risultati delle ultime gare. Seguiranno aggiornamenti nel corso della giornata, decisiva per chiarire il futuro del Messina e di Salvatore Sullo.