Messina, sul mirino due ex Foggia: Sciotto sogna il tandem Zeman-Pavone. Le ultime

Il patron del Messina, Sciotto, pensa in grande: idea Zeman-Pavone per sognare

A meno di clamorosi colpi di scena, il Messina parteciperà al prossimo campionato di Lega Pro 2022-2023 . Il patron del club peloritano, Sciotto , ha deciso di proseguire la sua avventura al timone del club siciliano, iscrivendo la squadra per la prossima stagione agonistica di Serie C . Adesso la palla passerà alla Covisoc che valuterà l'idoneità delle documentazioni presentate dai 60 club della terza serie di calcio italiana .

Intanto in casa Messina si pensa a programmare nel migliore dei modi il prossimo campionato di Lega Pro. Servirà ripartire da un nuovo allenatore e scegliere la figura del direttore sportivo. Nomi importanti sul taccuino del presidente peloritano che nelle ultime ore sarebbe intenzionato a riportare in Sicilia il tecnico boemo ZdenekZeman, reduce dalla precedente esperienza sulla panchina del Foggia, club con il quale l'allenatore settantacinquenne ha chiuso con non poche controversie con il patron Canonico. Ma a Messina oltre che puntare sulla possibile figura tecnica di Zeman sulla panchina, l'intenzione è quella di portare in seno al club un altro ex Foggia. Il Presidente Sciotto, infatti, avrebbe espresso l'interesse di affidare l'area tecnica del club peloritano all'ex direttore sportivo dei stanelliGiuseppe Pavone. Si attendono sviluppi in merito...