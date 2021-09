Messina, Sciotto: “Progetto ambizioso, possiamo crescere. La città ci stia vicino”

Il patron della compagine giallorossa in merito agli obiettivi stagionali che la sua squadra si pone per l'attuale campionato di Serie C

Possiamo fare una grande stagione, siamo in crescita.

Queste le parole di Pietro Sciotto, presidente del Messina intervenuto sottolinenando tutta l'ottimismo e la fiducia nei confronti dalla sua compagine nel prosieguo del campionato di Serie C. Solo due i punti all'attivo per la formazione giallorossa, in ragione ai pareggi in altrettante gare contro Paganese e Palermo. Due opportunità che potevano essere sfruttate sicuramente meglio a detta dello stesso Sciotto, che da patron appassionato ha commentato con una certa amarezza i risultati delle prime due gare della stagione giallorossa. Un cammino tracciato e nel quale il numero uno del Messina crede in maniera ferma, come anche da lui stesso dichiarato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"Quella, poi, era una partita stravinta. Ancora non ci credo, sarebbe stato fantastico iniziare con 6 punti. Tre giorni fa ero ospite ad un matrimonio, tantissimi invitati mi hanno manifestato entusiasmo per questo Messina. Credo si stia svegliando una parte di sportivi che da anni era in letargo. Abbiamo un progetto importante, ma la città, in tutte le sue componenti, deve stare al nostro fianco. Il nostro allenatore è una persona intelligente e perbene. E poi, per passare al campo, già la sua mano si vede. Argurio? Christian, oltre ad essere un grande tifoso del Messina, è un ds che studia 24 ore su 24 calcio e calciatori. Sembra un uomo d’altri tempi".

"Lo Monaco? Conosco Pietro dall’‘85 e lo corteggiavo da un po’, dopo la promozione in C, insomma, era il momento giusto per concretizzare qualcosa che avevo in testa da tempo. Lui ha creduto in me ed io credo in lui. Ai tifosi dico che, da quella esperienza di Lo Monaco presidente giallorosso, il mondo è cambiato. Che bisogna guardare avanti, sempre nell’esclusivo interesse della squadra. Il Messina non siamo noi: né Sciotto, né Lo Monaco. Il Messina è un patrimonio della città e il tempo darà ragione a quello che stiamo facendo. Monopoli? La classifica è irrilevante. Noi dobbiamo giocare come sappiamo contro chiunque . Siamo al 35-40%, tra un mese vedrete".