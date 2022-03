Messina, Raciti: “Juve Stabia? Le assenze peseranno. Ho dei dubbi su Novellino”

Il tecnico del Messina Ezio Raciti in conferenza stampa, in vista del prossimo turno del girone C di Serie C contro la Juve Stabia, valido per la trentesima giornata di Serie C

Il tecnico dei peloritani alla vigilia del prossimo turno del Girone C di Serie C, ha presentato in sede di conferenza stampa il match di campionato che vedrà la formazione giallorossa impegnata contro la Juve Stabia del nuovo allenatore Walter Novellino. Di seguito le dichiarazioni del tecnico ex Troina e Siracusa:

"Ovviamente quelle di Carillo, Fazzi, Piovaccari e Rizzo sono assenze pesanti. Anche Gonçalves purtroppo avrà un minutaggio limitato, perché non è al top. Ad ogni modo chiunque giocherà si farà trovare pronto, come si è già visto in queste settimane. Chi è stato chiamato in causa ha risposto sempre presente e questo mi fa ben sperare. Nella rifinitura ho visto ancora una volta i ragazzi concentrati e motivati. Busatto potrebbe partire ancora titolare dopo due buone partite e il gol con la Vibonese. Abbiamo dei dubbi sul modulo che utilizzerà Novellino. Ci siamo preparati sia per una difesa a tre che una a quattro, dal momento che non abbiamo riferimenti, se non alle gare dei mesi scorsi, in cui era ancora in panchina. Ci siamo preparati quindi ad affrontarli in modo differente. Abbiamo superato momenti difficili, credo che la squadra abbia trovato un po’ di equilibrio”.