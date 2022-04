Messina, Piovaccari: “Taranto bivio salvezza, retrocessione possibile brutta macchia”

Le parole dell'attaccante giallorosso, rispetto all'intenso finale di stagione - in lotta per la salvezza - che attende il suo Messina

Parola a Federico Piovaccari. Terminale offensivo dall'immensa esperienza e professionalità, primo per dedizione e cattiveria agonistica anche all'età di 37 anni. Il navigato bomber in forza al Messina, ha analizzato la brillante stagione - specialmente nel girone di ritorno - del Messina, che dopo aver passato l'andata tra varie scosse d'assestamento, ha conquistato ben ventitré punti nelle ultime sedici partite. Un ottimo bottino per i siciliani, che adesso si giocano la salvezza nello snodo fondamentale contro il Taranto. A margine di questa importante sfida, Piovaccari ha espresso il suo personale punto di vista sul rendimento complessivo della squadra durante l'anno, sottolineando in maniera marcata il peso specifico davvero elevato del crocevia casalingo in programma domani alle ore 14:30.

Ecco, di seguito, le sue parole, nell'intervista concessa alle colonne odierne de La Gazzetta dello Sport: "Sto cercando di far capire ai giovani che un’eventuale retrocessione sarebbe una brutta macchia nel curriculum. Si parla poco dei 23 punti che abbiamo fatto nel girone di ritorno, con altre tre partite da giocare: una media da zona playoff. Peccato per quelle tre sconfitte consecutive, ma dopo il pari di Avellino siamo tornati ad essere il Messina. Già, ci saranno in tribuna i miei genitori, mia moglie e i miei figli, che non vedo da due mesi. Sarebbe fantastico".

Piovaccari ha poi parlato dell'avversario di domani, il Taranto, che - a detta sua - verrà affrontato con l'atteggiamento mentale corretto dal Messina: "Hanno vinto mercoledì e sinceramente me lo aspettavo. Ma domenica saranno un po’ stanchi, considerato che stanno giocando ogni tre giorni. Non sarà facile, per il Taranto, anche perché noi cercheremo la vittoria a ogni costo. Sarà un turno chiave. Per la nostra partita, ma anche perché la Fidelis Andria giocherà a Picerno, e chissà che non faccia un passo falso. Detto questo, deve essere chiaro che tutto dipende da noi".