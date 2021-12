Messina, patron Sciotto: “Offerta importante, stiamo valutando. Vogliamo il meglio”

Le parole del patron dei peloritani che ha annunciato una possibile trattativa per la cessione del club

L'ACR Messina si trova in condizioni disastrose, la classifica appare preoccupante e i segnali delle ultime partite non sono incoraggianti. La società che ha provato nel calciomercato estivo a costruire un organico competitivo, ha prima esonerato Salvatore Sullo per dare una scossa all'ambiente ma con l'arrivo del carismatico Ezio Capuano la musica non è cambiata.