Messina, Milinkovic furioso: “Lo Monaco fa figure di m****. Capuano un senza p***”

L'esterno dell'ACR Messina è andato contro Pietro Lo Monaco e l'ex allenatore dei peloritani, Ezio Capuano, scagliando parole pesanti all'indirizzo dei due

Toni accesi e schermaglie in casa Messina, in seguito alle chat pubblicate sul proprio profilo social da David Milinkovic. Una vera e propria bufera, avvenuta in seguito all'esonero di Ezio Capuano dalla panchina dei peloritani, e culminata con dei messaggi estremamente pesanti da parte dell'esterno dei siciliani. Come pubblicato dallo stesso Milinkovic sui propri canali social, è possibile leggere il contenuto delle chat tra il giocatore e Pietro LoMonaco, dirigente giallorosso al quale l'esterno serbo ha diretto parole evidentemente sentite e accuse nate dal difficile contesto calcistico che sta vivendo il Messina in questo momento della stagione.

"Signorino Lo Monaco, come mai vuoi fare fallire ancora il Messina? Come riesci ancora a guardarti allo specchio? Non ti prendi mai una responsabilità e ho capito subito che non eri un uomo di parola".

E ancora, Milinkovic ne ha anche per Capuano, al quale - come riportato dallo stesso calciatore sui propri account social - non risparmia un giudizio severo sul suo operato a Messina. "Finalmente sei andato via da Messina, hai fatto una grandissima figura di m**** all'altezza delle tue capacità. Sei forte solo per parlare e fare il lecchino con Lo Monaco. Non avevi nemmeno le p*** per fare il tuo ruolo a Messina". Uno sfogo ininterrotto quello del giocatore serbo, fotografia nitida di una situazione ambientale piuttosto tesa in casa Messina, che gli ultimi risultati e prestazioni deludenti non hanno fatto che implementare.