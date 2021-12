Messina, Marginean: “Fatto trovare pronto, volevamo vincere. Ci salveremo”

Le parole del centrocampista dei peloritani dopo il pareggio nel derby siciliano contro il Catania

L'ACR Messina sta vivendo una stagione travagliata con i risultati e la situazione in classifica che appare disperata. La società appare in confusione, con i due esoneri di Salvatore Sullo e Ezio Capuano chd hanno ulteriormente portato scompiglio nella società peloritana.

Nell'ultimo turno i siciliani sono riusciti a disputare una buona partita nel derby contro il Catania, uscendo con un pareggio che potrebbe rilanciarne le ambizioni. Al termine della sfida è intervenuto in conferenza stampa il centrocampista del Messina Iulius Andrei Marginean che si è detto soddisfatto per la sua rete, anche se avrebbe preferito centrare la vittoria che avrebbe avuto dei risvolti significativi.

“Sono sempre a disposizione del gruppo e accetto le decisioni dello staff tecnico. So di dovere svolgere il mio lavoro con professionalità: se scendo in campo devo dare tutto per la squadra. Avverto la fiducia di tutto l’ambiente. Sono ovviamente deluso per il risultato, meritavamo di più. Il gol mi rende felice a livello personale ma il risultato viene prima di tutto - riporta messinasportiva.it -. Da un po’ di tempo sognavo una gioia così, non giocavo da tempo ed è stato bello segnare ma avrei preferito vincere la partita. Fatichiamo un po’ troppo nei finali di partita ma sono sicuro che a fine anno conquisteremo la salvezza. All’inizio è stato difficile ambientarmi in considerazione della mia età. Tutti mi hanno aiutato e adesso mi sento a mio agio nei meccanismi di gioco. Spero di aiutare ancora di più la squadra”.