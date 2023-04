Messina, il presidente Sciotto: “Fiducia in Raciti, dimissioni respinte. Tifosi…”

In seguito alla rassegna delle dimissioni del tecnico Ezio Raciti , l' ACR Messina attraverso un comunicato ufficiale ha deciso di respingere quanto proposto dall'allenatore catanese. Quest'ultimo, secondo quanto trapelato nelle ultime ore, è intenzionato a lasciare il club peloritano a causa di alcune critiche ricevute nonostante l'ottimo cammino nel girone di ritorno, non sufficiente però per evitare la disputa dei playout in Serie C . Di seguito, le parole del presidente della società biancoscudata, attraverso il comunicato:

"L’A.C.R. Messina, nella persona del suo Presidente, comunica che il rapporto di fiducia con il mister Ezio Raciti non è stato mai messo in discussione, riconoscendone l’elevato valore umano e professionale. Si tiene a ribadire che il presidente Pietro Sciotto, nei sei anni al timone della società giallorossa, ha sempre inteso costruire con tutti i collaboratori un rapporto basato sulla condivisione e confronto senza imposizioni né tanto meno ingerenze. Pertanto, respinge in modo irremovibile le dimissioni del tecnico, il quale è stato convocato per un incontro atto a rafforzare la fiducia ed a fugare ogni dubbio o frainteso. Altresì, il presidente Sciotto rivolge un plauso al direttore sportivo Pasquale Logiudice ed ai calciatori (una cui rappresentanza verrà incontrata nei prossimi giorni), per la grande serietà mostrata ed il forte senso di appartenenza e unione di intenti, incoraggiandoli a compiere l’ultimo sforzo per centrare un obiettivo che a dicembre sembrava un’utopia. Infine, il presidente invita i tifosi a stare ancora più vicini alla squadra: “Oggi più che mai abbiamo bisogno del nostro dodicesimo uomo in campo. Loro ci sono sempre stati e continueranno ad esserci perché l’Acr Messina è un patrimonio della Città”.