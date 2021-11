Messina, Gonçalves: “Felice per gol e vittoria, 3 punti meritati grazie al lavoro”

Le parole del terzino del Messina, andato in gol del trionfo per 2-.0 contro il Campobasso

Queste le parole di Tiago Gonçalves, terzino sinistro dell'ACR Messina andato in rete nella sfida che ha visto i siciliani conquistare tre importanti punti contro il Campobasso. Una classifica che, per il momento, fa felice i giallorossi. Questi ultimi occupano infatti la sedicesima piazza del Girone C di Serie C, con 12 punti all'attivo conquistati in altrettante partite. La sfida contro la formazione molisana ha visto il Messina esprimere un calcio molto propositivo, permettendogli di dare una piega decisiva al confronto già nei primi 45 minuti. La rete di Gonçalves,. infatti, è arrivata nei minuti di recupero della prima frazione, dando il colpo del definitivo k.o ad un Campobasso quasi mai pericoloso.