Messina, deciso l’addio di Sullo: esonero in vista, Capuano in pole per la panchina

Il Messina, dopo 4 sconfitte consecutive, ha deciso di esonerare Salvatore Sullo e optare per un cambio di guida tecnica in panchina

Salvatore Sullo non sarà più l'allenatore del Messina . Un esonero che era nell'aria dopo l'ultima sconfitta della compagine siciliana maturata nel match casalingo contro il Monterosi e che si va ad aggiungere alle tre precedenti consecutive in altrettante gare. Un momento pessimo per i giallorossi, con 5 punti conquistati in 8 incontri che fotografano alla perfezione le difficoltà, nel gioco e nei risultati, di una compagine apparsa spesso sconclusionata e senza una vera identità tattica.

Per far fronte a questo complesso inizio di stagione, il direttore generale LoMonaco ed il direttore sportivo Argurio sono intervenuti in maniera tempestiva per prendere una decisione quanto mai celere sul futuro di Sullo. Quest'ultimo, secondo quanto riportato da LaCasadiC, non sarà più il tecnico del Messina, con il nome del suo sostituto già individuato nel profilo di Eziolino Capuano. La decisione verrà formalizzata nelle prossime ore, complice l'intenzione da parte della società di voler rialzare la testa in campionato quanto più celermente possibile, con l'ex allenatore del Potenza che sembra al momento la primissima scelta del Messina per la guida tecnica della squadra.