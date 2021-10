Messina, Capuano: “Sono fiducioso. Proveremo a togliere certezze al Campobasso”

Le parole di Ezio Capuano, tecnico del Messina, alla vigilia della sfida contro il Campobasso in programma domani alle 14:30

Giornata di vigilia per il Messina che, nella giornata di domani, affronterà nel 12° turno di Serie C il Campobasso: match in programma domani, domenica 31 ottobre, al Franco Scoglio, con fischio d'inizio a partire dalle 14:30. Impegno presentato dal tecnico dei peloritani, Ezio Capuano, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Campobasso che fuori casa ha fatto meglio di tutti, noi abbiamo lavorato per togliergli certezze ma non rivelerò ciò che abbiamo preparato. In base alle loro caratteristiche in cui sono bravi a far male abbiamo provato a lavorarci su senza lasciare nulla al caso. Loro sono una squadra molto sbarazzina, davanti hanno giocatori di gamba che pressano continuamente. Quando ripartono sono molto molto bravi, abbiamo cercato e speriamo di togliergli qualche certezza.

Sulla classifica e sul momento vissuto dalla squadra: “Un tecnico che dice di non guardare la classifica è ipocrita. La classifica la guarderemo tra qualche giornata che sarà più veritiera. La guardo, ma essere preoccupato non lo sono. Io vedo una crescita esponenziale della squadra. Guardo la classifica ma guardo anche il lavoro quotidiano e gli allenamenti della squadra. Sono fiducioso che domani faremo una buona gara. Anche a Castellammare, poi dipende da altre situazioni e dagli episodi. Settimana scorsa abbiamo subito su una rimessa laterale che doveva essere nostra e abbiamo protestato un po’ troppo. Per essere una grande squadra portare l’episodio a nostro favore”.