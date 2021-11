Messina, Capuano: “Dispiace perdere, contento della prestazione. Mercato? Vedremo”

Le parole del tecnico dei peloritani al termine della sfida persa contro il Latina

Il Latina esce vincitore dallo scontro salvezza contro il Messina. Sfida chiave tra due squadre che in questo avvio di stagione hanno palesato difficoltà evidenti e si ritrovano in una situazione di classifica estremamente problematica. Il Messina per cambiare marcia ha scelto di sostituire Salvatore Sullo con Ezio Capuano, con i risultati che per il momento non stanno arrivando.

"Prima di parlare della gara ringrazio la gente di Latina e i tifosi di Messina per l'affetto che mi hanno dimostrato dopo la perdita di mia madre. Oggi abbiamo prodotto tanto e torniamo a casa senza punti per un calcio di rigore ingenuo. Se c'era una squadra che meritava di vincere, quella era il Messina. Io ho contato sei palle gol, quelle di Konate e Fazzi ad esempio, senza contare il rigore su Adorante che non ci è stato fischiato. Non è la prima volta che facciamo prestazioni di questo livello e perdiamo, quindi è evidente che i problemi ci sono. Parlare di mercato è prematuro e non sono io che devo farlo. C'è gente competente in società che sa cosa deve fare, io posso limitarmi a dare delle indicazioni se verrò interpellato. Sicuramente abbiamo tante assenze ma non deve essere un alibi, anche perché i ragazzi hanno dato risposte sotto il profilo della qualità e dell'impegno, anche quelli che non avevano mai giocato. Il nostro calvario è iniziato prima di Catanzaro, per ora stiamo mettendo pezze alle emergenze ma sono sicuro che al completo ce la possiamo giocare con tutti".