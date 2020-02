FC Messina, che assist al Palermo! I giallorossi battono il Savoia in 9, Dambros decisivo dal dischetto

FC Messina, che impresa!

L’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’ narra le gesta della compagine di mister Ernesto Gabriele, che ieri ha portato a casa i tre punti battendo il Savoia. Una vera impresa, soprattutto per il fatto che i giallorossi hanno giocato gran parte della ripresa in nove, in virtù delle espulsioni rimediare da Fissone e Carbonaro. Decisivo, nel finale, il calcio di rigore procurato e realizzato da Dambros all’86’.

“I campani — si legge nella cronaca del match riportata sul noto quotidiano — giocano meglio nella prima parte, grazie soprattutto allo strapotere fisico in difesa e in mediana, e sfiorano il vantaggio con De Vena. Nella ripresa, però, la squadra di Parlato non riesce più a dare continuità al suo gioco, nonostante i due rossi che falcidiano l’Fc, costretto a giocare per quasi mezz’ora con due uomini in meno. Ed eccolo, il lampo, che arriva quasi al tramonto della sfida: lo strappo del subentrato Gnicewicz, che lancia il contropiede giallorosso e innesca l’atterramento in area di rigore (espulso anche Oyewale per il Savoia) di Dambros. Che dal dischetto fulmina Coppola e riporta l’Fc Messina al terzo posto”.

Una immensa soddisfazione per l’FC Messina, che tuttavia permette anche al Palermo di tirare un sospiro di sollievo. I rosanero, nonostante il passo falso in casa del Licata, continuano a tenere il Savoia a debita distanza: il gap, infatti, resta di 7 punti.

