Damian dopo Acr Messina-Palermo: “Fatto grande partita, il campo ci ha penalizzati”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista dell'Acr Messina al termine della sfida contro il Palermo di Giacomo Filippi

Parola a Filippo Damian. Il centrocampista dell'Acr Messina, approdato alla corte di Salvatore Sullo in prestito dalla Ternana - dove ha collezionato 54 presenze negli ultimi due anni - è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Palermo. Nel dettaglio, il classe 1996 ha commentato la prova offerta dal Messina in occasione della partita valevole per la seconda giornata del Girone C di Serie C.

"Oggi abbiamo fatto una grande partita. Nel primo tempo secondo me abbiamo giocato molto bene a calcio, anche molto meglio del Palermo. Nel secondo tempo siamo calati dal punto di vista fisico, però rispetto all'altra volta mi è piaciuto molto l'atteggiamento della squadra per tutti i novanta minuti. Anche se abbiamo giocato meno per la forza dell'avversario. Mi aspettavo una risposta così da parte della squadra dopo il pareggio di Pagani. Il campo? Nel primo tempo la palla si poteva giocare, ma devo essere sincero: non era un grandissimo terreno di gioco. Era molto piccolo, non era sicuramente facile. Nel secondo è diventato ancora più pesante. Un po' ci ha penalizzati", ha spiegato.

"Io mi diverto molto, mi trovo in linea con le idee del mister, mi piace il suo modo di pensare e di vedere il calcio. Cerco di mettere in pratica ciò che mi chiede. Possiamo divertirci, è una squadra che ha qualità, giovane, potenzialità importanti. Spero di continuare così. Rimpianti? Sì, perché questa squadra meritava qualche punto in più. E' un peccato, il nostro è un gruppo unito. Bisogna dire però che partivamo da una situazione difficile e con una condizione non ancora al top. Ciò nonostante, le prestazioni ci sono state. Piano piano ci toglieremo delle grandi soddisfazioni", ha concluso Damian.