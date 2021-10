Bucolo su Capuano: “E’ l’uomo giusto per l’ACR Messina, allenatore top”

Avvicendamento sulla panchina del Messina, con il club peloritano che ha esonerato il tecnico Sasà Sullo, sostituendolo con il navigato coach ex Potenza, Ezio Capuano

Si è chiusa da poco più di 24 ore l'esperienza di Salvatore "Sasà" Sullo alla guida dell' ACR Messina . La compagine giallorossa, momentaneamente terzultima nel girone C di Serie C , in questo inizio di stagione ha totalizzato complessivamente cinque punti, frutto di una sola vittoria, due pareggi e ben cinque sconfitte. Dopo il ko interno per1-3 incassato contro il Monterosi Tuscia, il club peloritano ha deciso per l'esonero del tecnico partenopeo. Al suo posto, l'ex tecnico di Avellino , Foggia e Potenza , Ezio Capuano , con lo scopo di riprendere le redini della squadra siciliana e scalare nel più breve tempo possibile la classifica di Lega Pro. Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di " Gazzetta del Sud", Rosario Bucolo , ex centrocampista di Catania e Potenza , ha parlato della scelta del Messina di affidare la panchina al cinquantaseienne tecnico nativo di Salerno . Di seguito le sue dichiarazioni riprese da TuttoC.com.

Per me è l'uomo giusto, è vero l'ho avuto per poco a Potenza ma mi è dispiaciuto. Speravo di essere allenato da lui per molto più tempo. È un tecnico preparato, che ha voglia e attributi come pochi. Quando prendi Capuano, prendi tutto il pacchetto. Al di là delle leggende, è bravo sia come allenatore che come persona, secondo me sul campo ha qualità, sa quello che serve per fare rendere il gruppo".