Acr Messina-Vibonese, Capuano: “Tre punti per svoltare, è la sfida più importante”

Le dichiarazioni rilasciate dal nuovo tecnico dell'Acr Messina in vista della sfida contro la Vibonese, in programma alle ore 17:30

"È la sfida più importante del campionato del Messina. Vincerla significherebbe aprire scenari interessanti". Lo ha detto Eziolino Capuano , intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Vibonese , in programma alle ore 17:30 allo Stadio "Franco Scoglio". Una vera e proprio occasione per i padroni di casa, che potrebbero tirarsi fuori dalla crisi dopo l'avvicendamento in panchina e la vittoria conquistata lo scorso weekend ai danni del Potenza .

Capuano recupera per l’attacco Vukusic e rinuncia a Milinkovic, non convocato per la partita valevole per la decima giornata del campionato di Serie C-Girone C e, pare, prossimo alla rescissione "Vukusic sta bene. Un tecnico ha una grande responsabilità e a volte deve prendere decisioni impopolari. Io scelgo sempre in funzione del bene della squadra. La mia prima volta al San Filippo? L’attesa è molta. Allenare il Messina è un privilegio per pochi e un desiderio di molti", ha concluso.