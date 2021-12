Acr Messina: una cordata presenta proposta d’acquisto. Sciotto e Lo Monaco…

Oggi si attende il faccia a faccia tra il presidente del Messina e Pietro Lo Monaco. Intanto una cordata di imprenditori del centro-nord è interessata all'acquisto del club

Raffaele Novelli non sarà l'allenatore dell'Acr Messina e sulla panchina resterà Ezio Raciti, tecnico della Primavera che ha guidato la prima squadra in occasione delle partite contro Catania e Paganese, conquistando quattro punti. "La mancata intesa tra il club e Novelli non ha radici economiche. [...] Novelli non tornerà in riva allo Stretto perché non condivide gli attuali aspetti gestionali della società peloritana", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".