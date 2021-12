ACR Messina, ufficiale l’esonero di Capuano: squadra momentaneamente a Raciti

Cambio di panchina a Messina ufficiale: il club ha esonerato Ezio Capuano. Al suo posto arriva Ezio Raciti, allenatore della Primavera

La notizia era già ufficiosa ma adesso il club peloritano ha diramanto l'ufficialità dell'esonero dell'ormai ex tecnico dell'ACR Messina, Ezio Capuano. La società gizllorosa ha infatti rilasciato una nota attraverso i propri canali, annunciando la fine del rapporto con l'ex tecnico di Arezzo e Potenza. La squadra adesso sarà affidata, anche se momentaneamente al tecnico della formazione Primavera, Ezio Raciti. In giornata il club peloritano aveva effettuato un tentativo con l'altro ex tecnico, Salvatore Sullo, che ha guidato la compagine siciliana nel primo scorcio di campionato di Serie C 2021-2022, ma il tecnico campano ha declinato l'invito al ritorno sulla panchina, chiedendo ed ottenendo anche la rescissione del proprio contratto con la società peloritana. Con ogni probabilità, a guidare la squadra del patron Sciotto sarà Raffaele Novelli, tecnico che con l'ACR Messina ha conquistato la promozione dalla Serie D alla Serie C nel campionato 2020-2021