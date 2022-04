ACR Messina-Turris, Raciti: “Faremo risultato, sarà un’altra festa con i tifosi”

Le dichiarazioni di Ezio Raciti, tecnico dell'ACR Messina, alla vigilia della gara interna contro la Turris, in programma alle 17:30

Con la salvezza già in tasca, l 'ACR Messina si prepara alla sfida casalinga contro la Turris , valida per la 37a giornata del girone C di Serie C . I peloritani sono in serie positiva da quattro partite, nel turno precedente hanno festeggiato il mantenimento della categoria con la vittoria maturata contro il Taranto . Alla vigilia del match contro i corallini, il tecnico giallorosso Ezio Raciti è intervenuto in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

"Tutti vogliamo lasciare un buon ricordo e regalare a presidente e tifosi una bella giornata. Chiunque entra e gioca sarà motivato, vogliamo fare risultato. Anche per vendicare la sconfitta dell’andata. Per non sbagliare metto in campo chi sta meglio, in allenamento. Non molliamo niente siamo in cerca del risultato e non vogliamo disperdere stima e rispetto dei tifosi e giocheremo per vincere anche domani. La Turris è una buona squadra, parte in contropiede quando si scopre la formazione avversaria. Ha giocatori veloci e di qualità, sono sicuro che non sarà una partita dove stare arroccati dietro. Non sarà una partita dove non sarà importante il risultato, noi non vogliamo vanificare quanto fatto, loro sono in corsa per i playoff. Cerchiamo di regalarci un’altra giornata di festa, è stato troppo bello domenica scorsa per non provare a ripetere la festa coi nostri tifosi".