ACR Messina, terremoto in vista del Crotone: Auteri e Pitino si dimettono. I dettagli

Ultimo posto in classifica per l'ACR Messina, che non è ancora riuscito a decollare in questa prima parte del campionato del Girone C di Serie C 2022-2023. Undici punti per la formazione peloritana, frutto di sole tre vittorie stagionali, due pareggi e ben quattordici sconfitte. Score negativo che nel corso delle ultime ore ha scaturito un terremoto all'interno del club siciliano, a poche ore dalla delicatissima sfida contro il Crotone, in programma allo Stadio "Ezio Scida" alle 14:30 e valida per la ventesima giornata di Lega Pro.