ACR Messina, svolta improvvisa nel club: Lo Monaco rassegna le dimissioni

Il dirigente ha deciso di lasciare l'incarico di direttore generale dell'ACR Messina, a rivelarlo il club tramite comunicato ufficiale

Piove sul bagnato in casa ACR Messina , la situazione di classifica precaria del club peloritano è complicata dalle dimissioni improvvise di Pietro Lo Monaco . L'ormai ex direttore generali ha deciso di interrompere il proprio rapporto con la società siciliana, le motivazioni si evincono nel comunicato stampa diramato dal club all'interno del quale sono presenti le dichiarazioni del dirigente.

"Gentilissimi operatori dell’informazione, in data odierna si conclude il mio rapporto di collaborazione con l’ACR Messina. La suddetta decisione è maturata a causa del venir meno del rapporto di fiducia che mi legava al Presidente Pietro Sciotto il quale, da oggi, potrà nominare un nuovo collaboratore per delineare le strategie future della Società .

Nelle more di quanto sopra, ho reso noto al Presidente la mia disponibilità ad adempiere agli atti correnti senza il percepimento di alcun emolumento.Ringraziando per l’opportunità concessa auguro un buon lavoro a tutte le componenti societarie. Nella certezza che profonderanno il massimo impegno affinché venga raggiunto l’obiettivo sportivo prefissato per questa stagione calcistica".