Acr Messina, Sullo: “Senza pubblico non è derby. Palermo candidato per vincere”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico dell'Acr Messina alla vigilia della sfida contro il Palermo

"Non ho a disposizione Russo, tra i nuovi solo Fazzi viene con noi. Poi se gioca o meno lo decido io. Penso sia importante la squadra, il gruppo. Fare giocare un calciatore che questa mattina ha fatto il primo allenamento, anche se io lo conosco bene, non so... Entrare a gara in corso è diverso, ma devo ancora decidere. Carillo e Celic sono recuperati, sono a disposizione entrambi". Lo ha detto Salvatore Sullo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Palermo di Giacomo Filippi, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia.

PALERMO -"Il Palermo insieme ad Avellino, Bari e Catanzaro è una delle candidate alla vittoria del campionato. Hanno fatto operazioni, plusvalenze con la cessione di Lucca, che hanno reinvestito sul mercato, prendendo giocatori importanti. E' una squadra molto forte, ma come tutte le squadre si deve affrontare e battere. Il Palermo ha grandi qualità, soprattutto nei giocatori offensivi. E' una squadra che ha possesso palla, qualità nel mezzo, capacità nella gestione dei calci da fermo, ha Brunori e Soleri che sono due ottimi giocatori. E' una squadra forte, tra le più forti. Hanno iniziato ad allenarsi almeno tre settimane prima di noi, hanno più amichevoli nelle gambe di noi sicuramente. Le difficoltà sono indubbie, ma servono per crescere. Proveremo a fare meglio, senza cercare alibi. Se non riusciremo a vincere, proveremo a pareggiare".

MERCATO E OBIETTIVI - "Posso essere soddisfatto, ma il campo potrebbe dire altro o viceversa. Quando dico che il campo parlerà non mi riferisco alla partita di domani, ma ad un lasso di tempo giusto per allenare tutta la squadra. Penso ci vogliano un paio di settimane per diventare una squadra. Fazzi sarà utile alla squadra e alla crescita dei giovani. Io penso sia stato fatto un piccolo miracolo nel creare questo gruppo di giocatori, poi essere squadra è diverso. Adesso mi aspetto la crescita di tutto il resto e di migliorare. Dobbiamo crearci un'identità".

IL DERBY -"Penso che né i calciatori del Palermo, né i calciatori del Messina, sappiano cos’è questa partita. E dopo la partita di domani continueranno a non saperlo. Il derby non è dei calciatori è della gente. E il derby senza gente non è derby. E' una partita contro una squadra fortissima della nostra Regione, ma il derby Palermo-Messina vero sarà quello di ritorno con il pubblico sugli spalti. Il calendario non lo decidiamo noi".

PAGANI - "Un risultato sfavorevole alla seconda giornata non influenza un campionato dove mancano ancora 37 giornate. Dobbiamo cercare noi stessi, migliorarci e non farci condizionare. Abbiamo analizzato la partita a prescindere dall'ultimo minuto di gioco e quindi dal risultato finale. Il mio lavoro è guardare come si è raggiunto il risultato e perché da risultato praticamente fatto non l’abbiamo poi portato a casa. Questo è il mio compito. Non mi posso fare condizionare", ha concluso Sullo.