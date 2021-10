ACR Messina, Sullo: “Non sottovalutiamo il Monterosi Tuscia. Foggia, sconfitta amara”

Alla vigilia del match che apre l'8ª giornata del girone C di Serie C, ACR Messina-Monterosi Tuscia, le dichiarazioni del tecnico della compagine peloritana, Salvatore Sullo, in sede di conferenza stampa pre-gara

Ad aprire il programma dell'8ª giornata del girone C di Serie C, sarà la sfida tra ACR Messina e Monterosi Tuscia. I peloritani sono chiamati a riscattare la disfatta dello scorso turno di campionato contro il Foggia. Un amaro 3-1 che il tecnico partenopeo, Salvatore Sullo, vuole buttarsi alle spalle già a partire dalla gara contro la compagine della "Tuscia". Di seguito le dichiarazioni del coach della squadra giallorossa, alla vigilia della sfida in programma sabato 9 ottobre allo stadio "Franco Scoglio", alle ore 17.00.

“La squadra ha lavorato bene in settimana, le critiche fanno parte del gioco che è il nostro lavoro. Quando non fa il risultato sono normali, anche se andrebbe analizzato tutto quello che si vede in campo e non solo il risultato. La partita di Foggia ci lascia l’amaro in bocca, un risultato che non avremmo meritato di subire. Una partita che a 5 minuti dalla fine è stata stravolta. Il Monterosi Tuscia è formato da calciatori di livello, non dobbiamo pensare che siccome rappresentano pochi abitanti, siano una piccola realtà da sottovalutare. È una squadra ben costruita e ha alcuni giocatori sopra il medio livello della categoria".