Acr Messina, Sullo: “Giocato da squadra, il Palermo ha avuto solo due occasioni”

Le parole del tecnico dei peloritani dopo il pareggio nel derby contro il Palermo

Termina in parità il derby siciliano tra Palermo e Messina. Una partita poco spettacolare che ha visto le due squadre fare fatica ad esprimere il proprio gioco. Piccolo passo indietro per i rosanero dopo le ottime cose fatte vedere nella prima di campionato, con l'ACR Messina che si conferma invece una compagine rognosa che potrà togliersi le proprie soddisfazioni in questo difficile campionato. Al termine del match ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Messina, Salvatore Sullo, che ha analizzato la prova fornita dai suoi ragazzi.