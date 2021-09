ACR Messina, Sullo: “Emozionante giocare coi nostri tifosi. Raccogliamo troppo poco”

Le parole del tecnico dei peloritani alla vigilia della sfida contro la Virtus Francavilla

L' ACR Messina è una delle squadre che più stanno impressionando in questo avvio di stagione, con una rosa che è stata quasi totalmente rinnovata e che sta dimostrando di poter ambire a traguardi importanti, malgrado manchi ancora un po' di continuità all'interno dei 90 minuti. La compagine siciliana è attesa in questo turno di campionato dalla sfida alla Virtus Francavilla , squadra rognosa che si prospetta un banco di prova interessante per dimostrare le potenzialità della rosa.

Della sfida di domani ha parlato oggi in conferenza stampa il tecnico dei messinesi Salvatore Sullo, che analizzando la sconfitta in Coppa Italia contro il Foggia è convinto che la sua squadra abbia tutte le carte in regola per fare bene: "Non ci si attende la vittoria domani, ma faremo di tutto per raggiungerla, cosa completamente differente. Si torna a casa, al di là dello stadio, c’è la nostra gente con noi, dopo cinque trasferte, e questa è una cosa positiva, un primo passo e poi sta a noi costruire, con le prestazioni, tutto il resto. Siamo tornati nella notte tra mercoledì e giovedì, abbiamo fatto un allenamento di scarico, poi venerdì e oggi rifinitura. Mi attendo ogni giorno passi avanti, ho rivisto molto attentamente la partita di Foggia e devo dire che abbiamo fatto molto meglio di quanto pensassi, al di là dei 17/18 minuti dal 28’ alla fine del primo tempo. Dobbiamo migliorare questi momenti, perché facciamo tanto e raccogliamo poco. Può essere utile avere la gente dalla nostra parte tornando a casa, perché può tirarci fuori qualcosa che abbiamo dentro: ci iniziamo a rendere conto che rappresentiamo un popolo importante, vorremmo riempire la nostra casa, ma quello è il nostro sogno, difficile, quasi impossibile e dobbiamo farlo attraverso non solo gioco e qualità, ma anche con quel qualcosa in più che possiamo tirare fuori.”