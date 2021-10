ACR Messina, Sullo: “Dobbiamo lavorare sodo, Fischi dei tifosi giusti”

Le parole del tecnico della compagine siciliana al termine della sfida persa contro il Monterosi Tuscia

L'ACR Messina esce sconfitto dal match casalingo contro il Monterosi Tuscia. Continua il periodo nero per la compagine siciliana che non riesce a uscire da questo momento di difficoltà che la sta portando nelle piazze pericolose della classifica. Sconfitta odierna per 3-1 contro la matricola Monterosi Tuscia che non è andata giù ai tifosi che hanno fischiato i ragazzi di mister Salvatore Sullo.