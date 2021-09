Acr Messina, Sullo: “Bari squadra top, noi dobbiamo capire chi siamo”

Le dichiarazioni rilasciate da Salvatore Sullo, tecnico dell'Acr Messina, al termine della sfida contro il Bari

"Non cerco alibi, ma ora dobbiamo capire chi siamo e cosa possiamo fare". Lo ha detto Salvatore Sullo. Intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro il Bari, vinta dai pugliesi in virtù delle reti messe a segno da Ruben Botta e Daniele Paponi, il tecnico dell'Acr Messina ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine siciliana in occasione della sesta giornata del campionato di Serie C-Girone C.