ACR Messina, Sciotto fa chiarezza: “Vi spiego com’è andata con Lo Monaco”

Pietro Sciotto, presidente dell'ACR Messina, interviene sulla questione relativo all'addio odierno del ds Pietro Lo Monaco. Il dirigente ex Palermo ha lasciato nella giornata di oggi la società attarverso un comunicato

"E' mio dovere intervenire in questa vicenda, anche se sono contrario ad apparire: sono convinto che debbano parlare i fatti. Questa vicenda ha creato incertezza e dubbi. Si accettano le dimissioni di Lo Monaco e lo si ringrazia per il lavoro fatto finora. Nel primo comunicato a cui io non ho risposto perché c'erano due partite importanti con Catania e Paganese, vorrei non rispondere neanche al secondo perché ancora c'è una partita importante, ma devo farlo: nel primo comunicato lui parla di impossibilità a garantire impegno minimo finanziario come concordato a inizio stagione, mentre nel secondo parla di impegni presi disattesi. Io dico: caro Lo Monaco, nella mia vita ho sempre onorato gli impegni presi, se sono dove sono è perché sono persona per bene che ha sempre garantito tutto. La realtà è diversa: io sono abituato a fare i bilanci, se sono arrivato dove sono è perché i bilanci si rispettano. Tu hai fatto un bilancio di tuo pugno quando ci siamo messi d'accordo e il bilancio ora non è così. Non sono io a disattendere ma ciò che mi sono ritrovato di fronte è diverso da quanto prospettato e lo posso dimostrare. Non voglio polemizzare, ma gli accordi presi non sono stati da lui attuati. Parliamo di un campionato che mi costerà oltre tre milioni di euro e non ci sono entrate. Quello che è importante è salvare il Messina e per farlo chiedere aiuto a tutti: imprenditori, città e istituzioni. Siamo arrivati con tanti sacrifici in C e non vorrei uscire con una retrocessione. Chiedo che tutti possano contribuire: la C è un bene importante, ci sono tante città blasonate che hanno fatto anche la A, è un tesoro da tenere stretto. E' un messaggio che mando anche alle istituzioni: non possiamo giocare la C senza avere un campo. Noi siamo ospiti al San Filippo domenicalmente, ma non possiamo fare allenamenti quindi non possiamo sfruttare trucchi per vincere le partite, i giocatori è come fossero sempre in campo neutro. Chiedo alle istituzioni di riavere il campo: senza non possiamo andare avanti. Imprenditori tutti contribuite con qualcosa di importante: spendere 3.2 milioni di euro non è possibile. Abbiamo tantissime spese, uniamoci! Non voglio uscire con la macchia della retrocessione ma voglio tutti uniti e che contribuiscano affinché il giocattolo possa rimanere in C: chiedo un aiuto fino al 30 aprile. Vorrei anche discutere delle proposte fatte: una da Lo Monaco, in contatto una società di Londra che mi ha chiesto di prelevare il Messina a un euro: io ho risposto che sono disponibile ma si deve prendere sia attività sia passività e che la fideiussione in Lega mi venga restituita e venga passata a nome dell'altra azienda e che c'era ancora da spendere 2 milioni da qui a giugno. Questa risposta non è piaciuta a Lo Monaco. L'altra proposta è stata ricevuta dall'avvocato, penso siano persone della Sardegna: non vogliono dare soldi, ma possono spendere 200 mila euro quando entrano e 300 mila euro ad aprile. Non scherziamo! Ci vogliono fatti e non parole! Sono solo persone che vogliono mettersi in mostra. Uniamoci tutti: io da domani sarò al campo con la squadra, farò per tre mesi ciò che ho sempre fatto nelle mie società, sarò sempre presente perché il mio obiettivo è salvare il Messina. Ai tifosi dico: se vi sono antipatico pazienza, ma uniamoci per salvare il Messina! Il Messina non è mio, è vostro, della città. Voglio salvarlo!