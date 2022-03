ACR Messina, Sciotto: “A fine girone d’andata eravamo retrocessi, nel mercato…”

Le dichiarazioni di Pietro Sciotto, presidente dell'ACR Messina, a proposito del percorso in Serie C dei peloritani

L' ACR Messina ha decisamente migliorato il suo rendimento nel girone C di Serie C . Prima della sconfitta del turno precedente con la Juve Stabia , i peloritano avevano fatto registrare quattro vittorie e tre pareggi dall'inizio del 2022, solamente due i ko nel nuovo anno solare. La compagine di Ezio Raciti , subentrato a Ezio Capuano , è riuscita a risalire la classifica, posizionandosi attualmente in zona playout al sedicesimo posto. Di seguito le dichiarazioni di Pietro Sciotto , patron dei siciliani, intervenuto ai microfoni di TuttoC a proposito del percorso in campionato della squadra:

"Non dimentichiamo che alla fine del girone d’andata eravamo in Serie D, praticamente retrocessi, ultimi in classifica insieme alla Vibonese, che aveva pareggiato al San Filippo, con 15 punti. Oggi ne abbiamo 32, avendone aggiunti ben 17. Nel mercato di gennaio non ho venduto nessuno e fatto otto acquisti, ma soprattutto ero cosciente che questa squadra avesse bisogno di leader d’esperienza che anche non giocando potessero dare un impulso importante ai giocatori per farli sentire forti e convinti. Questo l’abbiamo fatto e si è visto in campo. Sabato hanno pesato le assenze di Piovaccari e Rizzo, persone che dovrebbero dare quella spinta in più e purtroppo non erano neanche in panchina",