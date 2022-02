ACR Messina, Raciti: “Zamparini ha dato tanto alla Sicilia. Palermo e modulo…”

Le dichiarazioni di Ezio Raciti, tecnico dell'ACR Messina, alla vigilia del derby in trasferta contro il Palermo

Dopo il pareggio interno contro il Picerno , l' ACR Messina sarà impegnato nella complicata trasferta contro il Palermo , derby in programma mercoledì 2 febbraio alle ore 18. Il tecnico della compagine peloritana, Ezio Raciti , è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match, di seguito le sue dichiarazioni:

"Abbiamo avuto poco tempo per preparare una partita così importante ma abbiamo cercato di adattarci alle tempistiche. I rosanero sono una squadra costruita per fare un campionato di vertice e ora, con i nuovi acquisti e con il cambio di allenatore, si sono rinforzati molto. Domani proveremo a giocarcela senza stare dietro ad aspettarli, tenendo il baricentro della squadra alto li costringeremo a stare più lontani dalla nostra porta e avremo più possibilità di fare risultato. Ci aspettano tre partite difficili, contro Palermo, Bari e Foggia e con i nuovi arrivi abbiamo più possibilità di giocarcela e soprattutto ho la possibilità di cambiare modulo, cosa che prima non potevo fare. A me piace il gioco offensivo, se teniamo la palla nella metà campo avversaria, oltre ad attaccare difenderemo perché terremo la palla lontana dalla nostra porta. In passato ho usato molto il 4-3-3 o il 4-2-3-1. Visto che si giocherà ogni tre giorni, ragioneremo partita per partita per mettere i giocatori nelle condizioni migliori per dare il massimo".