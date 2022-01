ACR Messina, Raciti: “Tifosi sosteneteci, raggiungeremo l’obiettivo insieme”

Le dichiarazioni di Ezio Raciti, tecnico dell'ACR Messina, alla vigilia della gara tra i peloritani e il Picerno. Il match è in programma domani, domenica 30 gennaio, alle ore 14:30

"Voglio rivolgere un appello alla città e ai tifosi. L’ Acr è un bene di tutti, ha una storia importante, non possiamo permetterci di mortificarla e di rovinare tutto ciò che è stato fatto fino ad ora. Bisogna ricompattarci e lottare tutti insieme per raggiungere l’obiettivo". Questo l'appello lanciato da Ezio Raciti , tecnico dell' ACR Messina , che ha presentato in conferenza stampa l'importante match della 24a giornata di Serie C contro il Picerno . I peloritani sono reduci dalla batosta subita contro la Virtus Francavilla , attualmente si trovano in piena zona playout con 17 punti insieme alla Fidelis Andria .

"Avere la spinta dei tifosi sarebbe importante, soprattutto adesso che abbiamo inserito in rosa un trascinatore come Rizzo. A Francavilla eravamo contati, con dei giocatori fuori ruolo, tanti ragazzi della Primavera in panchina e non potevamo fare diversamente. Siamo stati penalizzati dal risultato e da alcuni episodi sfortunati. Domani saremo almeno in 16. Sono arrivati Burgio, che è già pronto, e Rizzo che, anche se inizialmente non scenderà in campo, sarà molto importante nello spogliatoio per il suo carisma. Peppe sta venendo con un entusiasmo incredibile, l’ho sentito tante volte in settimana. Il modulo? Forse il 3-5-2 non sarà cambiato già domani, ma questa squadra è proiettata anche ad attuare un sistema di gioco più propositivo".