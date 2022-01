ACR Messina, Raciti: “Ripresa difficile, le questioni societarie non ci distraggono”

Le dichiarazioni di Ezio Raciti, tecnico dell'ACR Messina, alla vigilia della gara di Serie C contro la Virtus Francavilla, match in programma alle ore 17:30

L' ACR Messina torna in campo dopo le travagliate settimane che hanno visto l'addio del direttore sportivo, Pietro Lo Monaco . I peloritano sono alla ricerca di punti salvezza per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Il tecnico della compagine siciliana, Ezio Raciti , è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara tra il Messina e la Virtus Francavilla , in programma domenica 23 gennaio alle 17:30, di seguito le sue dichiarazioni:

"A giro, per colpa del Covid, qualcuno si è dovuto fermare ma abbiamo lavorato tanto su alcuni concetti che dobbiamo acquisire. Stiamo crescendo dal punto di vista dell'autostima, l'importante è che ogni volta si esca dal campo con la consapevolezza di aver dato tutto, senza rimorsi e con la maglia sudata. Dobbiamo andare lì a giocarcela senza fare barricate e con voglia di fare risultato, con la giusta determinazione. Dobbiamo essere cattivi e aggressivi in fase di non possesso, dobbiamo saper palleggiare e sfruttare le nostre capacità in fase di possesso. La ripresa, dopo una lunga sosta, è sempre un'incognita ma ce la giocheremo. Avversario? Una squadra importante, lo dice la loro classifica, ha giocatori di categoria che conosco bene. Hanno un modulo spregiudicato, in casa ha fatto tanti risultati utili e non sono facili da affrontare. Vicissitudini societarie? Nessuna ripercussione sulla squadra, i ragazzi sono dei professionisti e hanno lavorato con serierà come sempre, non si sono fatti distrarre. Conosciamo tutti le capacità di Lo Monaco e Argurio ma nel calcio capitano anche queste cose e spero presto si risolva tutto. Il presidente è presente agli allenamenti, tra me e lui c'è un confronto continuo e qualcosa sarà fatta".