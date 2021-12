ACR Messina, Raciti: “Il punto di Catania fa morale. Paganese squadra aggressiva”

Le dichiarazioni di Ezio Raciti, neotecnico dell'ACR Messina, nella conferenza stampa di presentazione delle gara di mercoledì 22 dicembre contro la Paganese

Reduce dall'ottimo punto nel derby siciliano contro il Catania , l' ACR Messina guidato da Ezio Raciti ospiterà al "Franco Scoglio" la Paganese , nella gara valida per la ventesima giornata del girone C di Serie C . Il neotecnico giallorosso che ha sostituito Ezio Capuano , è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro la compagine campana, di seguito le sue dichiarazioni:

"L'abbiamo preparata con molta attenzione, i ragazzi sanno che questo step è ancora più difficile del precedente. Dobbiamo ora dare continuità di risultati e prestazione cercando di ottenere bottino pieno. Dobbiamo pensare che è la partita della vita, perché secondo me è la partita spartiacque per l'ACR. Infortunati? Dovremo avere un confronto con staff e medico per stabilire le condizioni di tutti e mettere in campo chi sta meglio. Un punto col Catania fa morale, ma per come è venuto lascia l'amaro in bocca: i ragazzi sono coscienti di aver fatto una buona partita e per questo avrebbero voluto il premio della vittoria che secondo me ci sarebbe stata. Ora la vogliono contro la Paganese per poter passare un sereno Natale e per fare un regalo ai tifosi che domenica sono stati splendidi: non vogliamo deluderli. La Paganese? Grassadonia predilige il palleggio, sarà una squadra ben preparata, anche se forse non ha la qualità del Catania avrà più aggressività. Sarà difficile, non è la classifica a dire il vero rendimento in campo. Tutti partono con le stesse possibilità ma che noi abbiamo il desiderio di portare a casa".