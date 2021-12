ACR Messina, Pres. Sciotto: “Tifosi e città umiliati, io rischio l’infarto. M fermo!”

Le rivelazioni shock del presidente dell'ACR Messina, Pietro Sciotto, dopo il pesante 5-0 rimediato sul campo della Turris, nel corso del match valevole per la diciottesima giornata del girone C di Serie C

Sono umiliato e dispiaciuto per i tifosi, per la città, per tutti quelli che vogliono bene al Messina. Ho fatto di tutto per portare il Messina in alto, ho dato carta bianca ma non ce la faccio più. Sono arrivato al punto di non ritorno, non vado più avanti, rischio l'infarto. Mi fermo qui, punto".