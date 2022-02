ACR Messina, Piovaccari: “Felice per gol e vittoria, passo da playoff. A Palermo…”

Primo gol con la maglia dell'ACR Messina per Federico Piovaccari, colpo di mercato nella sessione di riparazione della campagna trasferimenti. L'ex Sampdoria, Brescia e Steaua Bucarest, ha commentato così il successo contro il Potenza

Tra i calciatori protagonisti della sessione invernale di questo calciomercato, Federico Piovaccari è approdato all'ACR Messina, dopo una prima parte di stagione disputata con la maglia della Paganese . Il trentasettenne attaccante, che durante l'ultimo turno del girone C di Serie C ha siglato il suo primo gol con la maglia del giallorossa della formazione siciliana, come riportato da messinasportiva.it, si è espresso dopo il successo contro il Potenza .

"Un gol molto importante per la classifica e per un gruppo che mi ha immediatamente accolto bene. A livello personale sono contento, mi sarei potuto sbloccare subito a Palermo, poi in due occasioni l’offside mi ha frenato. Sapevo che era una questione di tempo ed è arrivata la rete con un grande gol da tre punti. In poche settimane abbiamo recuperato sei-sette punti a chi ci precedeva. La sconfitta di Viterbo è pesante, ma siamo in linea con l’andamento che dobbiamo tenere. Credo che meritiamo applausi perché da gennaio ad oggi con la nuova gestione stiamo mantenendo un passo da alta classifica".